UASD Virtual

UASDVIRTUAL ouvre ses portes pour répondre aux exigences des temps nouveaux dans un moment historique de développement accéléré et d'impact des technologies de l'information et de la communication dans la vie quotidienne des personnes et des villes. L'éducation dessine un nouveau scénario dans le processus d'enseignement-apprentissage : l'ère numérique, médiatisée par l'ordinateur, arrive à briser les paradigmes traditionnels et à générer un grand changement dans le modèle éducatif, et l'avènement de nouvelles possibilités de communication nous permet d'offrir l'opportunité de diffuser les connaissances grâce à l’enseignement à distance. La Primauté de l'Amérique, en accord avec son temps et dans le but de réduire l'écart qui éloigne la grande majorité du bénéfice de la culture, insère dans son programme d'études les différentes modalités à distance pour offrir plus et de meilleures opportunités aux étudiants qui , pour des raisons de temps, de travail, de distance ou de famille, ne peuvent pas systématiquement poursuivre des études universitaires. Le Campus Virtuel UASD offre à tous ses utilisateurs un outil de communication, de collaboration et de transmission des connaissances, qui leur permet de dépasser les barrières spatiales et temporelles du modèle éducatif traditionnel. Cet espace virtuel met à leur disposition une diversité de ressources d'apprentissage et intègre des outils Web 2.0 pour encourager les destinataires de cette communauté à s'insérer dans un environnement dynamique, profitant des TIC dans la gestion de l'apprentissage.

Site Web : soft2.uasd.edu.do

