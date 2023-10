La Banque Scotia est l'une des cinq plus grandes banques du Canada et est fière d'être la plus grande banque internationale du Canada, couvrant l'Amérique latine, les Caraïbes et l'Asie-Pacifique. Scotiabank Chile appartient au Groupe Scotiabank, dont la présence dans notre pays remonte à 1990, date à laquelle elle a acquis Banco Sud Americano. Au Chili, la Banque Scotia compte près de 4 000 employés et 155 succursales, d'Arica à Punta Arenas ; tandis qu'à l'échelle mondiale, elle compte plus de 70 000 collaborateurs et sert plus de 18,6 millions de clients répartis dans 50 pays à travers le monde. Répondant à notre objectif principal, qui est de vous accompagner dans votre croissance et votre développement financier, nous travaillons à la conception d'une gamme complète de produits et services financiers pour les segments de la Banque des Particuliers, de la Banque des Entreprises, des Grandes Entreprises et de l'Immobilier ; Services bancaires aux entreprises ; Services bancaires aux particuliers et aux microentreprises, en ajoutant à cette offre nos filiales Scotia Corredora de Bolsa, Scotia Gestión General de Fondos et Scotia Corredora de Seguros pour répondre aux besoins financiers de nos clients.

Site Web : scotiabankchile.cl

