Configurez votre salle de classe virtuelle et vendez des cours dans le monde entier. En quelques heures, vous pourrez disposer de la salle de classe virtuelle personnalisée la plus avancée, avec des forums, du marketing par courrier électronique, un contrôle des étudiants et bien plus encore. Aulands est le meilleur outil de classe virtuelle, de gestion et de marketing. Vous pouvez proposer les meilleurs cours en ligne, dans l’environnement le plus convivial. Aulands, c'est l'efficacité et la simplicité.

Site Web : aulands.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Aulands. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.