TrustMate.io vous aide à collecter des avis clients remplis de mots clés pour améliorer les résultats de vos moteurs de recherche, attirer des clients potentiels et créer une image en ligne solide comme le roc. Les avis clients sont un atout indispensable pour votre entreprise et leur collecte est devenue beaucoup plus facile. Automatisez vos demandes d'avis et obtenez de superbes avis de haute qualité avec la possibilité d'ajouter des photos lorsque vous utilisez le système d'indices innovant de TrustMate.io. Les suggestions de phrases aléatoires à partir de votre propre dictionnaire personnalisable permettent à vos clients de rédiger d'excellentes critiques plus rapidement. TrustMate.io est actuellement disponible en anglais et dix-neuf autres langues. Avec plus de langues en route, vous atteindrez l’audience mondiale que vous méritez !

Site Web : trustmate.io

