Accordez une attention particulière au développement personnel. Gestion des performances, feedback et évaluation, mais avec une touche d'originalité ! Structurez le développement de vos talents et le cycle de développement au sein de votre organisation. Faites du développement personnel votre priorité numéro un et inspirez les autres à s’améliorer. En tant que professionnel au sein d'une organisation, vous atteindrez vos objectifs en utilisant TruQu.

Site Web : login.truqu.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à TruQu. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.