Toucan est une plateforme d'analyse orientée client qui permet aux entreprises de stimuler l'engagement grâce à la narration de données. Avec la meilleure expérience utilisateur personnalisable sur n'importe quel appareil, plus de 4 millions d'histoires Toucan sont consultées chaque année. La plate-forme cloud sans code de Toucan réduit les coûts de développement et les délais de rentabilisation grâce à une mise en œuvre rapide et transparente. Les utilisateurs peuvent se connecter à n'importe quelle donnée, basée sur le cloud ou autre, en streaming ou stockée, à l'aide d'AnyConnect™ de Toucan, une suite de centaines de connecteurs inclus. La préparation des données est tout aussi simple avec Toucan YouPrep™, une fonctionnalité visuelle de préparation des données qui permet aux professionnels d'effectuer des tâches avec des données qui nécessiteraient normalement un expert en données. La visualisation prend la forme d'une « narration de données » où chaque graphique est accompagné d'un contexte (comme des définitions), d'une collaboration et d'une annotation afin que les utilisateurs comprennent le « pourquoi » et pas seulement le « quoi » de leurs données. Et, pour faciliter le démarrage, Toucan comprend une « galerie d'applications » de tableaux de bord de démarrage, GuidedDesign™ pour faciliter la sélection et la mise en page des graphiques, ainsi que des exemples d'ensembles de données pour un prototypage rapide. Enfin, le déploiement et la gestion sont facilités grâce à un déploiement en une seule touche, de la préparation à la production, une intégration facile avec des composants Web ou des iFrames et une publication sur n'importe quel appareil (Web, smartphones, tablettes ou kiosques/écrans muraux) en une seule action. Tout est régi par une sécurité au niveau des lignes, des rôles ou des utilisateurs avec une piste d'audit complète et l'intégration et l'engagement sont facilités par l'automatisation et la fonctionnalité de gestion des utilisateurs intégrées.

