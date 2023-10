RealReal, Inc. est un marché en ligne et physique pour les envois de produits de luxe authentifiés. Basé sur l'économie circulaire, The RealReal vend des vêtements, des bijoux raffinés, des montres, des œuvres d'art et de la décoration intérieure en consigne.

