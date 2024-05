Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Templatic propose plus de 90 thèmes WordPress premium conçus à diverses fins, notamment le commerce électronique, les annuaires, l'immobilier, les événements et les blogs. Les thèmes sont personnalisables, optimisés pour le référencement et sont dotés de fonctionnalités telles que l'installation en un clic, des exemples de contenu et une conception réactive. Templatic fournit également des plugins et une option d'adhésion pour accéder à tous les thèmes à un tarif réduit.

Site Web : templatic.com

