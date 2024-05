OrdaSoft est une société de conception et de développement Web spécialisée dans la création de sites Web à l'aide de plates-formes CMS populaires telles que Joomla, Drupal et WordPress. S OrdaSoft a été fondée il y a plus de 10 ans et possède une vaste expérience dans le secteur de la conception et du développement Web. Ils ont créé plus de 120 modèles Joomla, 35 thèmes WordPress et 30 thèmes Drupal. Ils proposent une large gamme de modèles et de thèmes de sites Web pour divers secteurs et cas d'utilisation, notamment les affaires, l'immobilier, l'automobile, les blogs, etc. Beaucoup de ces modèles sont disponibles gratuitement ainsi que dans des versions premium. En plus des modèles, OrdaSoft développe et vend également des extensions et plugins Joomla qui ajoutent diverses fonctionnalités aux sites Web, telles que la gestion des véhicules, la gestion immobilière, les bibliothèques de réservation, etc. La société fournit des services professionnels de développement Web et une assistance pour aider les clients à créer et à maintenir leurs sites Web. Ils disposent d’une équipe de développeurs et de concepteurs expérimentés. OrdaSoft se concentre fortement sur la création de solutions de sites Web réactives, adaptées aux mobiles et personnalisables qui répondent aux besoins de différentes entreprises et organisations. Ils disposent d'une communauté et d'un forum en ligne actifs où les clients peuvent obtenir de l'aide, fournir des commentaires et discuter de sujets de développement Web.

Site Web : ordasoft.com

