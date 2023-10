La solution de gestion des connaissances Tallium de TallyFox organise le contenu pour trouver rapidement les informations. Notre algorithme propriétaire SmartMatchPro suggère des experts et des contenus pertinents à chaque personne en temps réel en fonction de son expertise, de ses intérêts et de ses actions. Hautement configurable, Tallium est bien adapté à une variété de cas d'utilisation, notamment la gestion des connaissances et du contenu et le support interne et externe.

Site Web : tallyfox.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à TallyFox. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.