Traitement de texte - Applications les plus populaires

Les traitements de texte sont des applications logicielles qui facilitent la création, l'édition et le formatage de documents textuels. Ces outils permettent aux utilisateurs de saisir, manipuler et organiser du texte, ainsi que d'incorporer des éléments tels que des images et des tableaux. Les traitements de texte sont largement utilisés à diverses fins, telles que la rédaction de documents, de lettres, de rapports, etc. Ils offrent des fonctionnalités telles que la vérification orthographique, les options de formatage et le contrôle de la mise en page des documents.