Logiciel de renseignement principal - Applications les plus populaires - États-Unis

Collective[i]

collectivei.com

Des équipes commerciales productives et éclairées travaillent plus intelligemment et gagnent plus. Collective[i] est une approche holistique pour aligner vos données, vos personnes et vos processus. Nous appelons cela l’optimisation de la relation client. Imaginez tout, depuis vos données, le fonctionnement de votre équipe commerciale et les activités réalisées, pour devenir plus efficace en travaillant simplement en utilisant les outils de vente existants dans votre pile. Pour les opérations commerciales et le marketing, Collective[i] propose une collecte de données propre, complète et automatisée. Grâce à l'automatisation des processus robotiques (RPA), les activités sont automatiquement capturées à partir des outils de travail utilisés par les équipes commerciales (e-mail, calendrier, etc.), nettoyées pour mettre à jour les contacts, les noms d'entreprise, etc. et connectées automatiquement au CRM à l'aide de notre technologie brevetée et de données massives. réseau. Aucune donnée ni temps précieux n'est perdu, augmentant la qualité des données enregistrées de manière exponentielle et la productivité organisationnelle de 20 à 30 %. Collective[i] maintient l'adéquation continue des données CRM en corrigeant automatiquement les contacts obsolètes et les informations sur les prospects cibles. Pour la gestion des ventes, Collective[i] offre de la transparence et une intelligence basée sur l'IA/ML pour chaque opportunité. Fini les longues revues de pipeline ou les surprises de fin de trimestre. Les managers peuvent s'engager sur des revenus en toute confiance, inspecter les opportunités importantes à tout moment et mieux gérer et fidéliser les talents exceptionnels avec une visibilité complète sur le volume et la qualité de leurs activités. Collective[i] donne aux managers des informations générées par l'IA/ML sur les acheteurs, basées sur le vaste réseau de Collective[i]. Pour les professionnels de la vente, Collective[i] propose des conseils tout au long du parcours de chaque acheteur, des invites basées sur l'IA/ML sur où et sur qui consacrer du temps, ainsi que la mise en avant des membres des réseaux sociaux et professionnels qui peuvent aider à accélérer les ventes et à augmenter les taux de réussite. La technologie de Collective[i] est transformationnelle et constitue un élément essentiel de la pile technologique de l’organisation commerciale moderne.