Logiciel d'analyse du commerce électronique - Applications les plus populaires - Polynésie française

Polar Analytics

polaranalytics.com

Polar Analytics est le moyen le plus simple pour les marques d'accéder à leurs données et de comprendre l'évolution de leur entreprise. Aucune migration ou configuration n’est requise. Nous faisons tout le gros du travail pour vous. Connectez toutes vos sources de données en un clic, prenez des décisions éclairées en quelques minutes et dites adieu aux rapports manuels. Polar équivaut à avoir Supermetrics + Data Studio + A Data-Scientist dans une seule application. Approuvé par plus de 1 500 magasins Shopify, dont Fanjoy, Hero Cosmetics, Soko Glam, AYBL et From Future. Vous pouvez utiliser la plateforme pour : - Optimiser l'acquisition de clients et gérer plus efficacement le marketing à la performance - Automatiser vos rapports et ne plus jamais télécharger de CSV - Augmenter la rétention et la LTV avec les vues les plus robustes sur la rétention et les commandes répétées pour les boutiques Shopify - Améliorer le merchandising avec des rapports avancés sur Product Analytics - Améliorez le marketing d'engagement avec des rapports avancés de marketing par e-mail Voici ce que vous obtenez : Plus de 10 connecteurs de données Libérez tout le potentiel de vos données de commerce électronique et de marketing avec des intégrations prédéfinies pour Shopify, Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, Bing Ads , Annonces Pinterest, Annonces Tiktok, Annonces Snapchat, Klaviyo et Google Sheets. Tableau de bord analytique exploitable tout-en-un Obtenez tous les rapports avancés clés dont vous avez besoin pour surveiller et améliorer vos dépenses marketing, CAC (coûts d'acquisition), LTV (valeur à vie du client), cohortes, ROAS, etc. Capacités multi-marques et multi-boutiques Shopify Regroupez les données de toutes vos boutiques Shopify dans l'application. Créez des vues pour segmenter ces données par pays ou par marque si vous êtes une agence ou un studio de e-commerce Alertes et insights intelligents Vous pouvez définir des alertes intelligentes sur vos KPI les plus importants : baisse du taux de conversion, augmentation du coût d'acquisition client, etc. . Soyez immédiatement averti par e-mail ou par Slack. Rapports sur les e-mails et les instantanés Slack Planifiez des instantanés par e-mail ou Slack. Choisissez les mesures et la fréquence que vous souhaitez et partagez-les avec votre équipe. Utilisateurs illimités Partagez le tableau de bord avec les membres de l'équipe, les entrepreneurs ou les investisseurs. Donnez de la visibilité sur vos KPI les plus importants et alignez votre équipe sur la suite. Plans d'agence Fournissez des analyses et des rapports dans le cadre des services de votre agence. Centralisez tous vos clients en un seul endroit pour améliorer la fidélisation des clients et gagner du temps dans la création de rapports manuels.