Logiciel de création de documents - Applications les plus populaires - Gambie

Xtensio est le moyen le plus simple pour les équipes de créer, partager, présenter et gérer des supports commerciaux sans papier. Plus de 185 000 consultants, agences, entrepreneurs et enseignants utilisent Xtensio pour créer des documents plus intelligents et rationaliser leur flux de travail. La plate-forme cloud de Xtensio permet de transformer facilement les objectifs commerciaux en réalité. Des entrepreneurs lançant leur entreprise aux équipes marketing promouvant des marques mondiales et au-delà, l'outil aide les utilisateurs à capturer leur vision avec des documents, des pages Web et des présentations intelligents et esthétiques. Choisissez parmi des centaines de modèles et d’exemples. Modifiez les schémas de couleurs, les images et remplissez votre propre contenu. Ou commencez avec une table vierge et créez tout ce dont vous avez besoin à partir de zéro. En combinant les capacités de conception d'un créateur de site Web avec la fonctionnalité collaborative d'un éditeur de contenu, nous visons à révolutionner la façon dont les entreprises communiquent dans un monde où l'innovation perpétuelle est la nouvelle norme. Lancé en 2015, Xtensio est le fruit de l'effort initial de Fake Crow (www.fakecrow.com), un studio de conception de produits créatifs spécialisé dans les solutions numériques destinées aux entreprises avant-gardistes. Xtensio a commencé en tant que créateur permettant aux startups de visualiser le profil de leur entreprise et de montrer aux investisseurs ce qu'elles sont. Ensuite, il s'est transformé en une boîte à outils qui propose non seulement des outils de présentation mais également des modèles interactifs utiles lors des phases de recherche, de brainstorming, de planification et de stratégie d'une entreprise. Aujourd'hui, Xtensio favorise l'échange d'idées, transformant une vision en pages de communication tangibles. Notre petite mais puissante équipe d'entrepreneurs, de concepteurs et de créateurs de contenu adhère à la mentalité Lean en générant une réelle valeur pour nos utilisateurs sans gaspiller de ressources. Basée à Los Angeles, en Californie, Xtensio se définit par la créativité, le dynamisme culturel et l'esprit d'innovation qui imprègnent la ville. Essayez gratuitement l'éditeur de Xtensio et tous les modèles et exemples. Mettez à niveau pour sauvegarder votre travail et accéder à toute la puissance de la plateforme ! Découvrez comment Xtensio peut vous aider sur www.xtensio.com et suivez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn pour rester informé des nouveautés et des mises à jour des produits.