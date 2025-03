Logiciel de distribution de contenu - Applications les plus populaires - États-Unis

Zemanta

Zemanta est la première plateforme multicanal côté demande au monde conçue pour l'optimisation du comportement post-clic. Zemanta est entièrement construit autour de l'idée d'aider les annonceurs à générer de l'engagement – ​​qu'il s'agisse de visites, de vues, de prospects ou de conversions – à partir de leurs campagnes publicitaires programmatiques. Nous existons pour améliorer radicalement l’expérience globale de la publicité en ligne de manière à donner réellement envie aux consommateurs d’interagir avec la publicité. Zemanta aide les annonceurs à surmonter les indicateurs de portée et de fréquence fondamentalement erronés en déterminant quels emplacements et quelles créations amènent les bons utilisateurs à interagir avec leurs publicités et leurs sites Web. Cette approche unique offre aux annonceurs la possibilité de capter un véritable engagement des consommateurs et un retour sur les dépenses publicitaires. Grâce à une IA et une automatisation avancées, Zemanta One permet aux marques et aux agences d'acheter de la publicité optimisée pour l'engagement post-clic, tirant ainsi le meilleur parti de chaque dollar publicitaire dépensé en display, vidéo et emplacements natifs sur le Web. pNous intégrons vos données d'analyse Web dans la plateforme de Zemanta, sa gestion automatisée des campagnes et son système d'enchères. Contrairement aux autres DSP, nous proposons une intégration transparente de Google Analytics et Adobe. Zemanta vous permet d'enchérir en utilisant des objectifs tels que le coût par minute sur site (temps passé sur site). Zemanta a été construit à l'origine sur une base contextuelle et sémantique, et non sur les cookies et le ciblage d'audience. Ainsi, Zemanta peut cibler des audiences et des impressions comme les autres DSP, mais à mesure que le monde s'éloigne de ces approches, nous sommes en mesure d'aider les annonceurs à survivre et à prospérer. L’expérience unique de Zemanta en matière d’analyse sémantique et d’approche des enchères et d’optimisation des campagnes offre un avantage encore plus important aux annonceurs qui exploitent notre plateforme.