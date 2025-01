Logiciel de traduction assistée par ordinateur - Applications les plus populaires - Polynésie française

Lokalise

lokalise.com

Lokalise est le système de gestion de traduction basé sur l'IA qui connaît la croissance la plus rapide, avec une interface utilisateur/UX claire et claire et une tarification adéquate, auquel des milliers d'entreprises dans le monde font confiance. Véritable logiciel multiplateforme, Lokalise permet aux équipes agiles de traduire tous leurs actifs numériques en un seul endroit : applications web et mobiles, jeux, autres logiciels, marketing et autres documents, etc. Lokalise fonctionne mieux lorsque les KPI incluent des délais de commercialisation plus courts et une réduction des coûts, ainsi que l'élimination de la fatigue et de la frustration grâce à l'automatisation des tâches répétitives. Avec Lokalise vous pouvez : ✓ Élevez votre contenu grâce à l'éclat de l'IA. Obtenez des traductions contextuelles impeccables en quelques secondes. Traduisez, raccourcissez, reformulez, optimisez pour le référencement, et bien plus encore. ✓ Traduisez vos fichiers de localisation (.xml, .strings, .json, .xliff, etc). ✓ Traduisez avec votre équipe interne, des indépendants, une communauté, des agences partenaires ou des prestataires linguistiques plus importants. ✓ Obtenez des résultats immédiats des moteurs de traduction automatique (Google, DeepL) ✓ Créez des flux de travail de localisation avancés avec des tâches et des statuts de traduction personnalisés ✓ Collaborez et gérez tous vos projets de localisation de logiciels sur une seule plateforme. ✓ Intégrer la traduction dans les processus de développement et de déploiement. ✓ Configurez des flux de travail automatisés à l'aide de règles personnalisées prédéfinies, d'API, et utilisez des webhooks ou intégrez-les à d'autres services (GitHub, Slack, JIRA, Sketch, etc.). ✓ Ajoutez des captures d'écran pour la reconnaissance automatique du texte et la correspondance avec les chaînes de texte de vos projets. ✓ Téléchargez des plans de travail d'esquisse sur Lokalise, ou échangez des captures d'écran entre Figma ou Adobe XD et Lokalise, et permettez aux traducteurs de commencer à travailler avant le début du développement. ✓ Prévisualisez en temps réel à quoi ressembleront les traductions dans votre application Web ou mobile (module iOS SDK Live Edit). ✓ Centralisez votre contenu de traduction et partagez l'espace de travail avec les équipes produit et marketing qui sont capables d'extraire le contenu de divers endroits (GitHub, GitLab, Bitbucket, WordPress, Contentful, Intercom Articles, etc.) Le public principal de Lokalise est constitué de développeurs, de responsables de projets/produits/localisation, de spécialistes du marketing, du service client, de concepteurs et de traducteurs : * Développeurs - Lokalise a été créé pour les développeurs, par des développeurs. En conséquence, les équipes expertes en technologie peuvent constater que nos API, CLI, documentation et autres outils sont assez complets et intuitifs. * Gestionnaires - gérez votre processus de localisation et rendez-le continu. Attribuez des tâches aux traducteurs, fournissez des informations contextuelles en ajoutant des captures d'écran ou des commentaires pour tous les collaborateurs. En même temps, suivez leurs progrès à partir d’un seul tableau de bord. * Spécialistes du marketing : simplifiez et accélérez votre processus de localisation. Créez des campagnes personnalisées et percutantes et lancez votre plan GTM en un rien de temps. * Service client - assistez vos clients dans leur langue maternelle avec une traduction par chat en temps réel et des articles de la base de connaissances multilingues. Permettez à votre service d’assistance de se mondialiser. * Traducteurs - accélérez votre travail et améliorez vos capacités avec la plateforme de traduction la plus innovante. Profitez de nombreuses fonctionnalités de TAO : mémoires de traduction, éditeurs contextuels, glossaires, fonctions de pré-traduction, etc. * Les concepteurs - peuvent remplir et réviser des conceptions dans différentes langues en utilisant des intégrations avec Sketch, Figma et Adobe XD. Repérer et corriger toute erreur de conception concernant l’adéquation du contenu traduit dès le début du processus évite aux concepteurs bien des maux de tête et réduit considérablement les délais de sortie des produits.