Logiciel de facturation - Applications les plus populaires - États-Unis

Apptivo

apptivo.com

Apptivo est une plateforme cloud d'applications professionnelles intégrées conçues pour les entreprises de toutes formes et tailles. Il vous permet de gérer presque toutes les tâches professionnelles à l'aide des applications Apptivo, des ventes et du marketing à la facturation et à l'assistance, et tout le reste. Avec Apptivo, il n'y a pas de tarification par application ; vous avez accès à l'ensemble de la plateforme à partir de seulement 10 $ par mois par utilisateur. Que vous utilisiez Apptivo pour une seule application ou pour gérer l'ensemble de votre entreprise, il apportera une valeur incroyable à l'organisation. Ses applications couvrent le cycle de vie complet du client : * Marketing : créez des listes ciblées de contacts, créez et diffusez des campagnes par e-mail et suivez les analyses. * Ventes : capacité CRM complète avec une gestion robuste des contacts, un pipeline de ventes, une automatisation et des rapports. * Help Desk : un système de billetterie puissant avec intégration de messagerie électronique, portail Web et suivi du temps. * Gestion de projet : gérez les calendriers du projet via des diagrammes de Gantt, suivez le temps et les jalons et facturez les efforts déployés. * Service sur le terrain : attribution et répartition des bons de travail, prise de photos mobiles, de temps et de matériaux, et facturation. * Devis et facturation : créez des devis professionnels et envoyez-les par courrier électronique à votre client avec des fonctionnalités de facturation intégrées et récurrentes. * Gestion des commandes : transformez les devis en commandes, suivez les stocks et les expéditions et facturez le client pour votre produit. * Approvisionnement et chaîne d'approvisionnement : gérer les fournisseurs, suivre les bons de commande et la facturation, et gérer les stocks. Apptivo est utilisé par des centaines de milliers d'entreprises dans 193 pays à travers le monde et peut accueillir des consultants indépendants pouvant atteindre des entreprises milliardaires. La flexibilité d'Apptivo est l'un de ses trois principaux différenciateurs : l'abordabilité, la flexibilité et la capacité. Avec sa suite complète d'applications professionnelles disponibles à un prix unique, il offre des fonctionnalités riches et puissantes sur un large éventail d'applications qui offrent des capacités inégalées pour leur valeur, avec les meilleures capacités de configuration qui rendent le système flexible pour tout type de entreprise.