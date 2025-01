Testlio

Testlio est une société mondiale de tests de logiciels proposant des solutions éprouvées en matière de tests manuels, d'automatisation des tests et de tests logiciels fusionnés. Notre approche unique des tests combine les humains et les machines pour aider les innovateurs numériques à fournir des produits de qualité à grande échelle. Dans n'importe quel endroit. Sur n'importe quel appareil. Dans n'importe quelle langue. Via n’importe quel mode de paiement. Nos clients comprennent les plus grandes entreprises mondiales comme Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, PayPal, Uber, Match, Wayfair et plus encore. Les entreprises les plus innovantes et à la croissance la plus rapide au monde s'associent également à Testlio pour leurs tests de logiciels, notamment Away, BigCommerce, Clari, Strava, Thrive Market et bien d'autres. Qu'il s'agisse de relever des défis complexes ou d'obtenir des résultats exceptionnels, nos solutions améliorées par l'IA vous offrent la flexibilité, l'innovation et la qualité éprouvée nécessaires pour réussir : Automatisation des tests : lorsque vous avez besoin d'une couverture de tests automatisés performante, fiable et large, Testlio est votre partenaire. Avec un réseau distribué d'appareils réels, un modèle de gouvernance sophistiqué, un cadre transférable et basé sur des normes et une équipe mondiale d'ingénieurs qualité, Testlio fournit la solution d'automatisation des tests la plus flexible disponible aujourd'hui. Nos principales techniques d'automatisation des tests sont le développement automatisé de tests et la gestion de l'automatisation des tests. Tests manuels : lorsque votre application numérique, votre événement de streaming, votre expérience localisée et/ou votre système de paiement doivent fonctionner parfaitement, Testlio est votre choix. Avec une couverture sur plus de 1 200 appareils, plus de 400 méthodes de paiement, plus de 150 pays et plus de 100 langues, Testlio est la solution la plus éprouvée pour vos exigences de qualité les plus exigeantes. Nos principales techniques de tests manuels sont les tests exploratoires, les tests scriptés, les tests de fumée et la validation des problèmes. Tests de logiciels Fuesd : lorsque votre stratégie de publication de logiciels nécessite une combinaison de tests automatisés et manuels, Testlio est particulièrement équipé pour y parvenir. En tirant parti d'une approche basée sur les signaux qui permet les intégrations de l'IA et du DevOps et garantit que le travail de test est adapté à la bonne combinaison d'humains et de machines, Fused Software Testing s'avère être la solution la plus innovante du marché. Aider les responsables de l'assurance qualité à surmonter les défis en matière de qualité, de capacité et de ponctualité des versions. Pour en savoir plus, visitez : testlio.com