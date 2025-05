Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Le logiciel de réparation automobile comprend des outils qui aident les techniciens automobiles dans les processus de réparation automobile et les tâches administratives. Les entreprises de services, telles que les ateliers de carrosserie, les centres d'inspection et les centres de réparation de carrosserie, utilisent ces solutions pour gérer les bases de données des véhicules et suivre les informations cruciales, notamment les historiques de réparation, les calendriers d'entretien, les estimations de travaux, les diagnostics, la cartographie des réparations et les commandes de pièces. Les managers peuvent exploiter certaines fonctionnalités pour rationaliser la communication et l'organisation au sein de leurs équipes. De plus, de nombreux systèmes de réparation automobile s'intègrent aux logiciels de facturation, de comptabilité et de gestion des stocks. Certaines solutions permettent également aux conducteurs d'estimer les coûts de réparation de leur voiture personnelle et de recevoir des devis de mécaniciens locaux.