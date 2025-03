Logiciel de gestion des absences - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

Mirro

mirro.io

Mirro.io permet aux PME à forte croissance de créer des cultures de travail transparentes et prospères qui favorisent le bien-être des employés et améliorent la rétention des talents. Notre plateforme de gestion des performances aide les organisations à surmonter le désengagement hybride sur le lieu de travail en encourageant le sentiment d'utilité et en stimulant le partage social et l'appartenance à une communauté dans le monde entier. Les équipes et les individus qui utilisent Mirro sont plus heureux, très engagés et plus productifs. En tant que plateforme conviviale et hautement sociale, Mirro génère plus de 5 000 interactions mensuelles entre les membres de l'équipe grâce à la reconnaissance, aux OKR, aux commentaires continus et aux conversations significatives sur les performances. Des entreprises innovantes comme Tazz, Hochland, Free Now, E Co. et noissue. utilisent Mirro pour responsabiliser leurs équipes et entretenir des relations de travail saines et solides.