Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de gestion des absences - Applications les plus populaires - Mozambique

Un logiciel de gestion des absences permet aux organisations de planifier, gérer et suivre les absences des employés, telles que les vacances et les congés de maladie. Ce logiciel permet aux entreprises de définir les absences, de gérer les demandes et de gérer les approbations. Il inclut souvent des fonctionnalités qui intègrent les réglementations, lois et politiques locales pour aider les entreprises à rester en conformité et à réduire leurs coûts. Généralement utilisées par les services RH, certaines solutions autonomes de gestion des absences conviennent également aux entreprises ne disposant pas d’un service RH traditionnel. Ce logiciel peut faire partie d'une suite intégrée de gestion des ressources humaines ou fonctionner comme une solution autonome. Il s'intègre fréquemment à des applications RH tierces, les systèmes RH de base servant souvent de référentiel central pour les données sur la main-d'œuvre.