Plateforme d'intelligence de localisation pour la sélection de sites, la planification de l'emplacement et la stratégie d'expansion. Symaps aide ses clients de divers secteurs (commerce de détail, luxe, restaurants, bornes de recharge pour voitures,...) à prendre de meilleures décisions en matière de localisation. La plateforme combine et extrait la valeur de différents types de données de localisation (données sociodémographiques, fréquentation, environnement concurrentiel, données privées) pour identifier et noter les meilleurs emplacements. De nombreuses fonctionnalités sont disponibles : visualiser la couverture du réseau, explorer les zones de chalandise, comparer les localisations, identifier les zones blanches, cibler de nouvelles zones de croissance selon un ensemble de critères prédéfinis, trouver des localisations similaires, comparer avec la concurrence,... Interface intuitive et visualisation aisée des couches de données sur la carte, importation et exportation de données. La plateforme Symaps opère à l'échelle mondiale et est actuellement utilisée dans 15 pays.

Site Web : symaps.io

