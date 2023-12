Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

La meilleure solution de base de connaissances pour réduire les demandes d'assistance entrantes Créez des clients plus satisfaits tout en économisant du temps et de l’argent ! Que vous amélioriez votre site Web ou réduisiez les demandes des clients, Support Hero vous offrira une solution de base de connaissances élégante et facile à gérer et vous permettra de la présenter à vos clients n'importe où sur votre site Web.

Site Web : supporthero.io

