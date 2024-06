Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Supersparks est un outil sans code qui permet le contenu généré par l'utilisateur (UGC) sur les sites Webflow, tel que les commentaires, les critiques et les publications communautaires. Avec Supersparks, les développeurs peuvent concevoir sur mesure chaque élément de leurs sections UGC dans Webflow Designer. Fini l'intégration de widgets ! Grâce à nos intégrations avec Webflow Memberships et Memberstack, les données des comptes des utilisateurs, telles que le nom et l'image de profil, peuvent être affichées de manière dynamique sur les commentaires, les avis et les publications. Cela signifie que vous aurez le pouvoir de créer votre propre communauté conçue sur mesure au sein de votre site Webflow. Grâce à notre installation basée sur des composants, la configuration de notre application ne prend que quelques minutes. Commencez à améliorer le référencement et l'engagement du public de vos sites, ou à créer des projets communautaires auparavant impensables, en ajoutant des Supersparks à vos sites.

Site Web : supersparks.io

