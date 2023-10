Supernormal vous aide à créer des notes de réunion étonnantes sans lever le petit doigt. Supernormal AI transcrit et rédige automatiquement les notes de réunion pour Google Meet. Gagnez cinq à dix minutes à chaque réunion. Partageable instantanément sur Google Drive, Notion, Quip, Slack, Hubspot, Salesforce et plus encore.

Site Web : supernormal.com

