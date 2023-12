Statista est une société allemande spécialisée dans les données de marché et de consommation. Selon l'entreprise, sa plateforme contient plus de 1 000 000 de statistiques sur plus de 80 000 sujets provenant de plus de 22 500 sources et 170 secteurs différents, et génère un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros. Le site web deutsche-startups.de nommé Statista "Start- up of the Year" en 2008 et la même année, l'entreprise figurait parmi les gagnants du concours de start-up "Enable to Start", parrainé par le Financial Times Allemagne. En 2010, l'initiative « Deutschland – Land der Ideen » (Allemagne – Pays des idées) a sélectionné Statista comme l'un des gagnants dans la catégorie « Monuments au pays des idées 2010 ». et a reçu le prix européen du hareng rouge. En 2012, Statista a été nominé pour le prix de l'entrepreneur allemand dans la catégorie « Fast Climber » et en 2020, il a été inclus dans la liste des bases de données incontournables pour les bibliothèques universitaires et publiques par Library Journal. En 2019, Statista a été racheté par société de publicité Ströer Media.

Site Web : statista.com

