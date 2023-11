SPORTRICK est un logiciel innovant de gestion des membres, le premier basé sur le commerce électronique et les réseaux sociaux, offrant une intégration du suivi des entraînements et un contrôle d'accès physique totalement cloud. Vous pouvez gérer l'enregistrement et le départ, la facturation, le traitement des paiements, les rapports, la planification des cours, le contrôle d'accès : SPORTRICK est une solution d'adhésion complète entièrement basée sur le Web !

Site Web : sportrick.com

