Pour les fans de télé... tout ça. Suivez, évaluez et passez en revue toutes vos émissions et saisons préférées avec Serializd ! Partagez des critiques et recommandez des émissions à vos amis, et obtenez des recommandations sur ce qu'il faut regarder ensuite. Toutes les fonctionnalités sont GRATUITES !

Site Web : serializd.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Serializd. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.