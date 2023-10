Obtenez votre générateur de réponse aux avis d'IA personnel. Réagissez 3 fois plus rapidement à chaque avis client grâce à des réponses individuelles rédigées par votre assistant IA personnel. Votre assistant de révision parle toutes les langues et travaille pour tous les types de révisions. Outil simple de copier-coller pour répondre directement dans les plateformes d'avis (par exemple Google, Booking, Tripadvisor, etc.) ou dans votre plateforme de gestion de réputation en ligne préférée.

Site Web : mara-solutions.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à MARA. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.