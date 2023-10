Segment.Io, Inc. propose des solutions d'interface de programmation d'applications. La société collecte, nettoie et contrôle les données clients par segment, et fournit des services d'intégration de données, de gouvernance et de gestion d'audience. Segment.Io sert des clients dans l'État de Californie.

Site Web : segment.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Segment. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.