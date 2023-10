ScrumDo est une puissante plateforme de gestion du travail et un moteur d'amélioration continue. Nous aidons les équipes et les organisations entières à adopter facilement des processus modernes de gestion des flux de travail (comme Scrum, Kanban, Scrumban, SAFe et autres) pour de meilleurs résultats commerciaux.

Site Web : scrumdo.com

