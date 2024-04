Nous unifions l'ensemble du flux de travail de gestion et de réservation des espaces pour les organisations et les équipes modernes, afin que chacun bénéficie de l'accès le plus simple possible à l'espace, au sport et aux événements en un rien de temps, à tout moment et sans effort. Locaboo est la première plateforme de gestion de sites pour l'espace, le sport et l'événementiel en Europe. Notre plateforme est prête à être utilisée pour les espaces de travail, les salles de réunion, le coworking, les installations sportives et les établissements d'enseignement ainsi que les salles de culture et d'événements, la flotte et bien plus encore...

Site Web : locaboo.com

