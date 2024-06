ScreenPal (anciennement Screencast-O-Matic) fournit des outils et des services intuitifs et efficaces pour la création et le partage collaboratif de vidéos faciles à utiliser par tous, notamment un enregistreur d'écran, une capture d'écran, un éditeur vidéo et un service d'hébergement vidéo. ScreenPal est la solution de création et de partage de vidéos incontournable pour tous. Notre mission est d'offrir des outils faciles à utiliser et accessibles qui permettent aux créateurs de capturer des idées, de partager des connaissances, d'impliquer les spectateurs et d'évaluer leur compréhension grâce à la vidéo. ScreenPal bénéficie de la confiance des entreprises Fortune 100 et de 98 des 100 meilleures universités des États-Unis, et permet à une communauté mondiale de capturer et de partager plus de 100 millions de vidéos depuis 2006. La suite de produits ScreenPal comprend des applications de bureau et mobiles intuitives pour l'enregistrement d'écran et montage vidéo, ainsi que notre extension Chrome de messagerie vidéo. Notre plate-forme d'hébergement sécurisée basée sur le cloud permet aux organisations de toute taille de gérer, de personnaliser et de partager du contenu, de suivre les performances grâce à l'analyse vidéo et d'impliquer les spectateurs avec des vidéos interactives, notamment des quiz, des évaluations et des sondages intégrés. ScreenPal s'intègre aux systèmes de gestion de l'apprentissage et aux outils commerciaux courants et offre une prise en charge SSO, une gestion des utilisateurs et des licences, ainsi que des contrôles de confidentialité et de sécurité stricts.

