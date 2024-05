Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Travaillez plus rapidement avec les fournisseurs, réduisez les coûts et stimulez l’innovation. Nous avons redéfini la manière dont les entreprises des sciences de la vie travaillent avec leurs fournisseurs. Présentation de la toute première plateforme permettant aux équipes R&D d'harmoniser les achats, la gestion des fournisseurs et le traitement des paiements. Science Exchange alimente l’externalisation de la R&D pour les plus grandes entreprises mondiales des sciences de la vie. Notre marché permet aux scientifiques d'accéder à l'innovation et à la recherche dont ils ont besoin et notre plateforme automatise entièrement l'externalisation de la R&D, de la source au paiement, afin que les scientifiques puissent se concentrer sur ce qu'ils aiment : la science.

Site Web : scienceexchange.com

