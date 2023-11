Logiciel de salon n°1 pour les salons et les spas. Salonist est le logiciel de salon n°1 destiné aux entreprises de beauté telles que les spas, les salons de massage et les salons de coiffure, permettant de gérer efficacement diverses opérations liées au personnel et aux clients. Vous bénéficiez d'une suite d'outils puissants qui vous aident à gérer en douceur votre entreprise de beauté, en économisant du temps et des efforts. Les propriétaires de salons peuvent gérer efficacement la facturation, les stocks, le marketing, la paie et bien plus encore avec ce logiciel de réservation de salon de beauté polyvalent, à leur convenance.

Site Web : salonist.io

