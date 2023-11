Plus de 5 millions de personnes à travers l'Inde utilisent Nearbuy en ce moment pour découvrir des restaurants, des spas, des salons, des salles de cinéma, des parcs d'attractions et des activités amusantes à proximité tout en économisant de l'argent. Nous proposons des milliers d'offres de cashback, d'offres, de réductions et de coupons sur des restaurants, des buffets, des parcs d'attractions, des parcs à thème, des pizzas, des spas, des massages, des salons, des soins de beauté, des salles de sport, des billets de cinéma, des cartes-cadeaux, des activités et bien d'autres encore. Avec des offres exclusives, des offres de cashback, des coupons et des remises exceptionnelles, de quoi ne pas aimer ! Vous pouvez économiser de l'argent à chaque fois que vous visitez un restaurant, réservez un spa, recevez un massage, profitez d'une balade dans un parc à thème, regardez un film, planifiez une escapade d'un week-end, faites simplement du parachute ascensionnel ou achetez une carte-cadeau ! De plus, vous pouvez également bénéficier d'offres de remise en argent intéressantes et de bons de réduction sur chaque achat que vous effectuez dans un restaurant, un spa, un salon, une carte-cadeau, un parc d'attractions ou plus ! Nos partenaires comprennent les plus grandes marques de restaurants, spas et salons d'Inde - KFC, Barbeque Nation, Dominos, Pizza Hut, PVR, INOX, Cafe Coffee Day (CCD), Smaaash, McDonald's, Water Kingdom, Essel World, Kidzania, O2 Spa, Big Bazaar. , Amazon, Myntra, Jabong, Looks salon. Dans l'ensemble, Nearbuy travaille avec plus de 68 000 restaurants, spas, salons, parcs d'attractions, salles de cinéma et marques de cartes-cadeaux dans 33 villes du pays, offrant les meilleures offres.

Site Web : nearbuy.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à nearbuy. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.