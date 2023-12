Ryanair DAC est une compagnie aérienne irlandaise à très bas prix fondée en 1984. Son siège est à Swords, Dublin, avec ses principales bases opérationnelles dans les aéroports de Dublin et de Londres Stansted. Elle constitue la plus grande partie de la famille de compagnies aériennes Ryanair Holdings et compte Ryanair UK, Buzz et Malta Air comme compagnies aériennes sœurs. En 2016, Ryanair était la plus grande compagnie aérienne européenne à bas prix en termes de passagers réguliers transportés et transportait plus de passagers internationaux que toute autre compagnie aérienne. Le groupe Ryanair exploite plus de 400 Boeing 737-800, dont un seul 737-700 est utilisé comme avion charter, comme une sauvegarde et pour la formation des pilotes. La compagnie aérienne s'est caractérisée par son expansion rapide, résultat de la déréglementation de l'industrie aéronautique en Europe en 1997 et du succès de son modèle économique à bas prix. Le réseau de routes de Ryanair dessert 40 pays en Europe, en Afrique du Nord (Maroc) et au Moyen-Orient (Israël, Liban et Jordanie). La compagnie a souvent été critiquée pour ses mauvaises conditions de travail, son recours excessif aux frais supplémentaires, son mauvais service client et tendance à susciter intentionnellement des controverses afin d’obtenir une publicité gratuite.

Site Web : ryanair.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Ryanair. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.