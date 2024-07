RocketAI est une plateforme SaaS qui utilise l'IA pour améliorer les images de produits et générer de nouveaux concepts de design pour les entreprises de commerce électronique. Il permet aux entreprises d'améliorer les images de leurs produits avec des arrière-plans et un contexte qui augmentent la conversion en quelques secondes. RocketAI fournit une interface Web conviviale pour créer et modifier des images de produits personnalisées, générer des variations de produits dans de nouvelles couleurs, styles et tailles, et améliorer les angles d'image, l'éclairage et les paramètres pour stimuler la conversion marketing et commerciale. La plateforme propose deux forfaits – Standard et Entreprise – en fonction des exigences de l'activité de commerce électronique. Le plan Standard permet jusqu'à 25 modèles personnalisés à l'aide d'images de produits, tandis que le plan Entreprise permet d'affiner les modèles sans limites et fournit à plusieurs utilisateurs une assistance incluse. Avec RocketAI, les entreprises peuvent tirer parti de l’IA pour gagner des heures de recherche et de conception et dynamiser leurs tâches créatives.

Site Web : rocketai.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à rocketAI. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.