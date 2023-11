Pratiquez l’automatisation, vos patients et votre équipe vont adorer. 1. Attirer de nouveaux patients Les avis comptent. Review Wave vous aide à recueillir davantage d'avis 5 étoiles en envoyant des demandes d'avis aux bons patients au bon moment, afin que vous n'ayez plus jamais à demander d'avis. 2. Capturez les rendez-vous Pourquoi dépendre des réservations par téléphone et de la paperasse ? La planification en ligne permet aux patients de planifier (et de reprogrammer) en ligne 24h/24 et 7j/7. Les nouveaux patients peuvent même remplir un formulaire sur leur téléphone avant leur arrivée. 3. Retenir et réactiver les patients Dites adieu aux maux de tête administratifs interminables liés aux suivis, aux reprogrammations et aux rappels. Review Wave fait tout cela automatiquement pour vous avec des messages texte personnalisés et bien plus encore.

Site Web : reviewwave.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Review Wave. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.