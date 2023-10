Remix Project est une plateforme d'outils de développement utilisant une architecture de plugin. Il englobe des sous-projets comprenant Remix Plugin Engine, Remix Libraries et bien sûr Remix IDE. Remix IDE est une application Web et de bureau open source. Il favorise un cycle de développement rapide et dispose d'un riche ensemble de plugins avec des interfaces graphiques intuitives. Remix est utilisé pendant tout le parcours de développement de contrats avec le langage Solidity ainsi que comme terrain de jeu pour apprendre et enseigner Ethereum.

Site Web : github.com

