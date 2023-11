Ram Trucks, stylisé sous le nom de RAM et anciennement connu sous le nom de Ram Truck Division, est une marque américaine de camions légers à moyens et d'autres véhicules utilitaires, et une division de Stellantis. Il a été créé dans le cadre d'une spin-off de Dodge en 2010 sous le nom de la gamme de camions Ram Pickup.

Site Web : ramtrucks.com

