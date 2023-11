Le moyen le plus rapide pour les équipes créatives d’obtenir l’approbation et les commentaires d’un projet. Punchlist vous permet de travailler avec vos clients et vos coéquipiers d'une nouvelle manière. Partagez une URL et regardez toutes les modifications de contenu et de conception marquées directement sur tous les sites Web, images ou PDF.

Site Web : usepunchlist.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Punchlist. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.