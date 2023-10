Markup Hero est une application puissante et gratuite pour prendre et partager des captures d'écran ainsi que pour annoter des images, des PDF et des sites Web. Conçu pour Mac, Windows, Linux et votre navigateur Web.

Site Web : markuphero.com

