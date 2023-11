L'ORM Prisma permet aux développeurs TypeScript et Node.js de lire et d'écrire facilement des données dans des bases de données. La Prisma Data Platform associe cette fonctionnalité à une suite de fonctionnalités qui simplifient son utilisation en production, notamment dans les environnements sans serveur et en périphérie.

Site Web : prisma.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Prisma Data Platform. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.