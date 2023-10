PrinTrace, tout dans un seul logiciel de gestion. PrinTrace vous aide à réaliser des devis pour des services de typographie et d'impression. Il existe des fonctions dédiées au devis pour les petits et grands formats, l'impression offset et numérique, les machines à broder et les tables de découpe. Vous n’entendrez plus jamais vos clients dire « hier, votre collègue m’a dit un prix différent… ». PrinTrace aide à éviter les erreurs, en assistant à l'étape de devis avec des étapes guidées. PrinTrace est un logiciel Cloud qui respecte les normes de sécurité les plus élevées et vous permet de garder le contrôle de votre entreprise où que vous soyez. Avec la technologie Cloud, vous pouvez vous connecter à tous les appareils fixes tels que votre PC, Mac, Tablette et Smartphone. Il maintiendra toujours des niveaux de performance élevés. Il suffit d’une connexion Internet et vous serez immédiatement dans le magasin ! En utilisant PrinTrace, vous ne rencontrerez jamais de problèmes de virus, de sauvegarde de données et de continuité d'activité.

Site Web : printrace.eu

