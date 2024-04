Prepaidify, est l'un des principaux sites Web de cartes-cadeaux numériques créé en juillet 2018. Nous sommes spécialisés dans la fourniture à nos clients d'une large gamme de cartes-cadeaux numériques de grandes marques nationales, notamment Google Play, iTunes, Starbucks, Nordstrom, etc. Chez Prepaidify, nous croyons qu'il est important d'offrir une expérience d'achat fluide et sans tracas aux consommateurs et aux entreprises. Nos cartes-cadeaux sont disponibles en différentes coupures et peuvent être expédiées par courrier électronique, offrant ainsi une commodité et une valeur inégalées à nos clients. Chez Prepaidify, notre mission est de révolutionner le secteur de la vente au détail en réunissant les mondes de la cryptomonnaie et du commerce de détail. Nous croyons en un avenir dans lequel les cryptomonnaies seront largement acceptées comme forme de monnaie majeure, et nous nous engageons à faire de cette vision une réalité pour tous. Notre objectif est de permettre aux utilisateurs de dépenser leurs crypto-monnaies chez tous les détaillants en utilisant l'infrastructure de cartes-cadeaux existante. Nous aspirons à être le pont entre les secteurs de la cryptographie et du commerce de détail, en créant un monde dans lequel les crypto-monnaies sont les principales formes de monnaie utilisées pour tous les échanges, chez tous les détaillants du monde entier.

