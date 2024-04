Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Chez Prezzee, notre mission est de transformer le paysage des cadeaux en créant une connexion humaine à travers des moments de cadeaux numériques remarquables. Nous pensons qu'un cadeau doit toujours être magique, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire, en faisant mouche avec le bon cadeau et une expérience client exceptionnelle, à chaque fois. Nous pensons également qu’il devrait être facile d’envoyer un cadeau à tout moment à n’importe qui, où que vous soyez. Prezzee Business facilite les cadeaux d'entreprise. Rejoignez des centaines d'entreprises de premier plan qui utilisent Prezzee pour récompenser leurs employés, leurs clients et leurs clients. Le tout en quelques clics ! Nous avons sorti des sentiers battus pour garantir à chaque entreprise une expérience de cadeau unique avec une carte-cadeau électronique Prezzee Smart co-marquée avec le logo ou le design de votre entreprise, échangeable contre des centaines de marques. Prezzee Business dispose de fonctionnalités flexibles pour répondre aux besoins de votre entreprise. Gratuit - Aucun coût supplémentaire pour créer votre compte Branding sur mesure - Personnalisez votre carte-cadeau électronique intelligente Prezzee avec le logo de votre entreprise Envoi groupé simple - Cartes-cadeaux électroniques illimitées en quelques clics Portail de suivi des cadeaux - Vérifiez l'état de votre commande de carte-cadeau numérique en temps réel Options de paiement flexibles - Payez votre commande avec une carte de crédit ou un virement bancaire Durable - Un choix de cadeau 100 % numérique et respectueux de l'environnement. En savoir plus sur : prezzee.com/business

Catégories :

Site Web : business.prezzee.com.au

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Prezzee Business. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.