PomoDone est le moyen le plus simple de suivre votre flux de travail en utilisant la technique Pomodoro, en plus de votre service de gestion de tâches actuel. Il vous aide à vous concentrer sur les tâches les plus importantes et améliore votre agilité mentale pour en faire plus.

Site Web : pomodoneapp.com

