PODS, ou Portable On Demand Storage, est une entreprise de déménagement et de stockage. En plus des conteneurs de déménagement portables pour les déménagements locaux et longue distance, PODS propose des unités d'entreposage qui peuvent être conservées dans votre entrée ou dans nos locaux.

Site Web : pods.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à PODS. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.