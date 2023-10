Pnut est un réseau social convivial et international. Se lancer dans les conversations des autres est encouragé. Dans une semaine typique, nous pouvons organiser une soirée dansante en ligne, un événement pour changer d'avatar en fonction d'un thème, un défi d'écriture et des demandes de citations préférées des gens du jour. Les gens organiseront des soirées de codage, des journées de jeu Minecraft et d'autres événements communautaires. Le Père Noël secret autour de Noël est génial.

Site Web : pnut.io

